Petróleo recupera ligeiramente com alívio das restrições na China

O petróleo está a registar ganhos expressivos esta manhã, perante a possibilidade de um recuo dos stocks de petróleo nos EUA e um alívio nas restrições contra a Covid-19 na China, o maior importador de petróleo do mundo.

Assim, tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o Brent do Mar do Norte estão a registar ganhos acima de 1%.

O WTI, negociado em Nova Iorque, está a subir 1,46% para 114,04 USD por barril. Já o Brent, que serve de referência as exportações angolanas, está a avançar 1,12%, com o barril a cotar nos 113,18 USD.

O American Petroleum Institute terá registado uma quebra de 5 milhões de barris na semana passada, de acordo com fonte do sector. Os números finais só serão confirmados esta quarta-feira, mas este pode ser um sinal de uma maior procura do que oferta de petróleo na maior economia do mundo. “Os dados dos inventários nos EUA deram algum apoio ao petróleo”, diz Warren Patterson, analista da ING Groep em Singapura. “Um mercado de gasolina que está a tornar-se mais rígido à medida em que entramos na altura de viagens deverá dar algum apoio à procura por crude”.

O petróleo está a caminho daquela que poderá ser o sexto mês a registar ganhos, devido à elevada procura e também aos novos acontecimentos trazidos pela guerra da Ucrânia.