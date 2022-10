Petróleo recupera e gás em mínimos de três meses

O petróleo recupera ligeiramente, face à queda da semana passada, numa altura em que os investidores avaliam o cenário de desaceleração económica.

O West Texas Intermediate (WTI) negociado em Nova Iorque arrecada 0,89% para 86,37 USD por barril. Por sua vez, o Brent do Mar de Norte – referência para as importações europeias- cresce também 0,89% para 92,45 USD por barril.

“A trajectória ascendente do petróleo pode não durar mais, já que não existe uma razão clara para o ‘rally’”, explicou Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights. Recorde-se que este domingo o presidente chinês, Xi Jinping, não deu sinais da mudança de “política zero” que poderia ampliar a procura do maior importador de petróleo do mundo.

Assim, o movimento do ouro negro “pode tratar-se de um ‘buy the dip’ (procura de activos com avaliações mais baratas) após a rápida queda no final da sessão de sexta-feira”, defende Vanda Insights.

Por sua vez, o gás negociado em Amesterdão (TTF) que serve de referência para o mercado europeu- desliza 4,9% para 135 euros por magawatt-hora, renovado mínimos intradiários de 29 de junho.

O movimento da cotação da matéria-prima surge pouco tempo depois de a Bloomberg ter avançado que a Comissão Europeia está a elaborar um mecanismo temporário para evitar subidas agrestes do TTF.