Petróleo recupera das perdas perante a garantia do ouro negro russo não ser sancionado pela UE

O petróleo está a recuperar das perdas sofridas durante esta terça-feira, depois da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, ter avançado que a próxima onda de sanções vai afectar as importações de carvão russo, mas não o petróleo com a mesma origem, uma medida que, aliás, ainda terá de ser discutida pelos Estados-membros.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado de Nova Iorque e com entrega prevista em Maio, está a somar 0,09% para 102,05 USD o barril, depois de esta terça-feira ter caído 1,6%. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações de Angola e com entrega prevista em Junho, está a valorizar 0,32% para 106,98 USD por barril.

A cotação do petróleo aumentou em cerca de um terço durante o primeiro trimestre deste ano, de acordo com as contas da Bloomberg. Nos últimos tempos, no plano geopolítico Washington e Londres tentam pressionar Bruxelas para sancionar o petróleo russo, no entanto de forma infrutífera, devido à dependência energética do bloco face à Rússia. Para acalmar o desequilíbrio entre oferta e procura os EUA e os aliados da Agência Internacional de Energia concordaram em libertar reservas de ouro negro.

No entanto, para além da guerra na Ucrânia, o mercado está ser pressionado pela propagação de uma nova vaga de Covid-19 na China, o maior importador de petróleo do mundo. O país registou mais de 20 mil casos esta terça-feira.

Durante o dia de hoje, os investidores deste mercado vão estar atentos às declarações dos CEO das gigantes petrolíferas, como a Shell, Exxon e BP, que vão falar diante da Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes, no Congresso dos EUA.