Petróleo recupera da pior queda em três meses

O petróleo segue esta manhã a recuperar da queda aparatosa que sofreu esta quarta-feira, quando tombou 13%, a maior queda diária desde há três meses, de acordo com os dados da Bloomberg.

O West Texas Intermediate (WTI), com entrega prevista em Abril, está a subir 1,97% para 110,47 dólares o barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias e com entrega prevista em Maio – está a escalar 3,11% para 114,66 USD, o barril, depois de ter caído 13% esta quarta-feira.

Esta semana, o ouro negro renovou máximos de 2008, à medida que o medo de que a perda de petróleo russo possa desequilibrar ainda mais a cruz da oferta e da procura neste mercado.

Este receio conjugado com outros factores, como a recente proibição aprovada no Congresso dos EUA de importar petróleo russo está a alimentar revisões em alta do preço do ouro negro nos próximos meses. A Rystad Energy, citada pela Bloomberg, aponta mesmo que o barril de Brent possa chegar aos 240 USD por barril já este verão.