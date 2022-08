Petróleo recupera após perdas de mais de 4%

O petróleo segue a negociar com ligeiros ganhos, a recuperar das perdas de mais de 4% registadas na segunda-feira, na sequência da divulgação de fracos dados da actividade industrial na China e na Europa, que pesam no "outlook" para a procura.

O Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas, segue a subir 0,20% para 100,23 USD por barril.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, valoriza 0,31% para 94,18 USD por barril, mantendo-se ainda abaixo do patamar dos 100 USD.



Já o gás natural,negociado em Amesterdão, e referência para as importações europeias, desvaloriza 0,99% para 8,20 USD por megawatt-hora.



A atenção dos investidores está agora virada para a reunião dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o chamado grupo OPEP+, marcada para quarta-feira, 3 de agosto, onde serão tomadas decisões sobre a produção de Setembro.