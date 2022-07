Petróleo recua para 113 dólares

Os preços do petróleo negociado nos mercados internacionais estão a recuar, numa altura em que os investidores pesam as preocupações com a oferta, destacadas por um potencial corte de produção na Noruega.

O brent, que serve de referência às exportações angolanas , cai 0,41%, para 113,03 USD, enquanto o WTI, negociado em Nova Iorque, desvaloriza 1,13%, para 109,66 USD.

A pressionar o sentimento está a greve iniciada por trabalhadores noruegueses do sector petrolífero esta terça-feira, que reduzirá a produção de petróleo e gás, segundo indicou à Reuters.

A greve, na qual os trabalhadores exigem aumentos salariais para compensar o aumento da inflação, ocorre numa altura em que se registam altos preços do petróleo e do gás.

A produção de petróleo será cortada em até 130 mil barris por dia a partir de quarta-feira, previu a associação de petróleo e gás do país no Domingo.

As preocupações dos investidores com a procura estão assim a crescer, com o aperto nas condições financeiras globais, conjugado com as medidas da Reserva Federal dos EUA de combate à inflação, de rápidos aumentos das taxas de juros