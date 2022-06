Petróleo recua mais de 3%

O petróleo negociado tanto em Londres como em Nova Iorque recua mais de 3%, numa altura em que os investidores receiam que a economia mundial possa estar a entrar em recessão.

O mercado está ainda a digerir a proposta do presidente dos EUA, Joe Biden, para reduzir a carga fiscal sobre a gasolina, de forma a amortecer o galope dos preços do derivado no bolso dos consumidores.

O West Texas Intermediate referência para as importações norte-americanas esta a 105,43 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, de referencia as exportações angolanas afunda 3,40% para 110,75 USD por barril.

Joe Biden vai propor uma redução dos impostos sobre a gasolina, avança a Bloomberg. A medida deve ser apresentada esta quinta-feira depois do encontro da secretária da Energia, Jennifer Granholm, com as refinarias no país.

Apesar desta queda, os analistas continuam optimistas, como é o caso de Warren Patterson. “O mercado ainda permanece construtivo”, defende o responsável pelo departamento de estratégia para as “commodities” do ING, citado pela Bloomberg. O especialista antecipa, por isso, a continuação de um aperto na oferta para o resto do ano.