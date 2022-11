Petróleo recua e gás sobe com Comissão Europeia perto de abandonar tecto no preço do gás

O petróleo está a desvalorizar ligeiramente, à medida que os investidores avaliam o grau de compromisso do maior consumidor de crude do mundo, a China, com a política de COVID-zero, numa altura em que os casos aumentam.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, recua 0,49% para 91,34 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias desliza 0,35% para 97,58 USD por barril.

O “ouro negro” já perdeu cerca de um quarto do seu valor desde Junho, numa altura em que uma desaceleração global, uma política monetária mais restritiva e um dólar mais forte pesam nos preços desta matéria-prima.

No mercado do gás, os futuros estão a valorizar após a Comissão Europeia ter revelado que vai colocar um tecto no preço desta matéria-prima. Em reacção, o gás negociado em Amesterdão e que serve de referência para o mercado europeu (TTF) sobe 3,9% para 114 euros por megawatt-hora.