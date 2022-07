Petróleo recua após aumento dos casos de Covid-19 na China

O petróleo está a negociar em terreno negativo, depois de terem sido divulgadas notícias que dão conta de um aumento de casos de Covid-19 na China noticiou jornal de Negócios.

A procura por esta matéria-prima pode desacelerar caso avancem novos períodos de confinamento.

O Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas segue a desvalorizar 1,65% para 105,25 USD por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, perde 1,89% para 102,81 USD por barril.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem planeada esta semana uma visita ao Médio Oriente, especificamente à Arábia Saudita, numa altura em que procura um aumento da produção por parte dos países da região para diminuir o preço do “ouro negro”.