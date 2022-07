Petróleo prolonga queda e aproxima-se de 99 USD por barril

Preços da matéria-prima nos mercados internacionais continuam a descer, depois de terem afundado 7% na terça-feira.

Os preços do petróleo mantinham-se abaixo de 100 USD por barril na manhã desta quarta-feira, depois de terem descido abaixo desse patamar na sessão anterior, em que o Brent afundou mais de 7% com as perspectivas de redução da procura.

O Brent, referência para as importações angolanas, descia 0,30%, para 99,19 USD, enquanto o norte-americano WTI cedia 0,43%, para 95,43 USD.

De acordo com a Reuters, os traders aguardam para saber os dados da inflação nos EUA em Junho, que serão divulgados neste dia. Os economistas sondados pela agência calculam que a taxa homóloga tenha acelerado para 8,8%, o que, a confirmar-se, será um máximo de 40 anos.

Com efeito, as negociações também têm sido condicionadas pelos receios de uma recessão global, à medida que os bancos centrais, incluindo a Reserva Federal dos EUA, vão subindo as taxas de juro para tentar controlar o aumento generalizado dos preços.

O mercado do petróleo está ainda a ser pressionado pela imposição de alguns confinamentos na China, após serem detectados novos surtos de COVID-19 no país. A China é o maior importador de petróleo do mundo.

“Os receios de uma recessão continuam a atingir o mercado, enquanto a força do dólar e o aumento dos casos de COVID-19 em algumas partes da China certamente não estão a ajudar”, disse à Reuters Warren Patterson, responsável de estratégia de matérias-primas do banco ING.