Petróleo prestes a registar perda semanal de 10%

O petróleo está prestes a fechar a semana com uma perda de cerca de 10% tanto em Nova Iorque como no mercado londrino, numa semana marcada também pela volatilidade entre o anúncio da flexibilização da política "zero COVID-19" de Pequim e as perturbações do abastecimento de crude nos EUA.

Já esta sexta-feira, o West Texas Intermediate negociado nos EUA soma 0,64% para 71,92 USD por barril, tendo no acumulado da semana desvalorizado 9,99%.

Já o Brent do Mar do Norte que serve de referência para as importações europeias cresce também 0,64%, mas para 76,64 USD por barril, tendo no entanto perdido 10,38% no acumulado da semana.

"O petróleo tem sido arrastado pelos receios relativos à recessão", explicou Vishnu Varathan, o responsável pelo departamento de estratégia para o mercado asiático do Banco Mizuho, em declarações à Bloomberg.