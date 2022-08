Petróleo prestes a fechar semana com perdas.

O petróleo segue a valorizar esta sexta-feira, mas está prestes a fechar a semana no vermelho, à medida que se intensificam as preocupações do mercado relativamente à queda na procura.

O Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas soma 0,48% para 94,57 USD por barril. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) acresce 0,485 para 89,15 USD por barril.

Os dados publicados pela administração norte-americana esta semana revelam que o consumo de gasolina nos EUA diminuiu.

Por outro lado, o grupo de países exportadores de petróleo e aliados vão aumentar a oferta de crude em 100 mil barris diários em setembro, um incremento muito inferior aos aumentos de 648 mil barris acordados para os meses de julho e agosto.

Depois de um “rally”, impulsionado pela guerra na Ucrânia e pela disrupção na oferta, a cotação do petróleo começou a aliviar em junho, numa altura em que os mercados começaram a avaliar o endurecimento da política monetária em todo o mundo e a colocar em cima da mesa as hipóteses de uma recessão.