Petróleo pode chegar aos 90 USD ainda este ano

O barril de petróleo Brent, referência às exportações angolanas, pode chegar aos 90 USD ainda antes do final deste ano, afirmou o especialista em petróleo Patrício Quingongo, segundo quem, Angola poderá, em função disso, acumular ganhos extraordinários acima de cinco mil milhões USD.

Os preços do petróleo continuam a subir nesta quarta-feira depois de a administração de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos América (EUA), ter optado por não aumentar a injeção de crude no mercado através das reservas norte-americanas.

O Brent sobe 0,6% para os 85,28 USD por barril e o WTI, o “benchamrk” para os EUA, avança 0,3% para os 84,38 USD o barril.

De acordo com o especialista angolano e director Executivo da PetroAngola (empresa dedicada a estudos, treinamento e análise do desenvolvimento dos mercados), citado pelo Jornal de Angola, a subida da procura resultante do maior consumo de energia está na base.

Patrício Quingongo lembra que no arranque desta semana, a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e o grupo não Opep, liderados pela Rússia, designado por OPEP+, decidiram manter os acordos anteriores em que se comprometem subir a oferta em não mais de 400 mil barris. Esta decisão contraria as intenções dos Estados Unidos, que pretendiam quotas acima do estipulado.

Tal medida provocaria na realidade uma queda nos preços, fornecendo ao mercado mais petróleo que o necessário e em compensação à escassez de carvão e outras fontes de energia, bastante solicitadas pela Europa, América e Ásia.

O especialista lembrou, por outro lado, que Angola está autorizada a subir a sua produção em até 1,3 milhões de barris por dia.