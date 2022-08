Petróleo perto de 96,5 dólares

Os preços do petróleo continuam a negociar em baixa na manhã desta quinta-feira, apesar do anúncio de um dos aumentos de produção mais tímidos da história do cartel internacional de produtores.

Os investidores estão a pesar a notícia de que as reservas de crude e de gasolina dos EUA aumentaram inesperadamente na semana passada.

Os futuros do Brent, referência para as exportações angolanas, descem 0,25%, para 96,54 USD por barril. Enquanto isso, o norte-americano WTI recuava 0,1%, negociando em cerca de 90,59 USD.

A manter-se a tendência, a matéria-prima poderá registar uma das maiores quedas semanais desde o início de Abril. Desde segunda-feira que o Brent acumula uma perda superior a 12%, que pode trazer mais notícias positivas para as famílias, aliviando um dos factores que têm alimentado a inflação.

Esta descida dá-se mesmo depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) ter decidido, na quarta-feira, um aumento de produção em Setembro de apenas 100 mil barris diários. É um dos ritmos mais baixos da história do cartel, o que representou uma derrota diplomática para a Casa Branca.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a Arábia Saudita recentemente na expectativa de convencer Riade a aumentar a produção num volume capaz de pressionar os preços dos combustíveis (pelo contrário, a Rússia, aliada dos países exportadores, tem interesse em que os preços se mantenham elevados.