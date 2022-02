Petróleo perde terreno após sete semanas consecutivas de ganhos

O ‘rally’ do petróleo começa a dar alguns sinais de abrandamento, após o “ouro negro” ter registado sete semanas consecutivas de ganhos, avança o Jornal de Negócios.

Esta manhã, tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o brent do Mar do Norte estão a perder terreno, mas ambos continuam acima dos 91 USD por barril.

O WTI cede 1,12% em Nova Iorque, com o barril a cotar nos 91,28 dólares. Já o brent do Mar do Norte está a ceder 0,62%, com o barril nos 92,69 USD.

Ao longo das últimas semanas, o petróleo tem vindo a avançar devido à melhoria da procura e a alguns constrangimentos na disponibilidade, que deixaram a meta dos 100 dólares por barril bastante mais próxima. A juntar a isto, também o risco de conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a pesar no preço do petróleo.