Petróleo perde mais de 3%

O petróleo está a desvalorizar no mercado internacional, depois de a China, o maior importador de ouro negro do mundo, ter anunciado um novo regime de confinamento para fazer frente à propagação de novos casos da COVID-19 no país.

O Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, está a perder 3,67% para 116,22 USD o barril. O West Texas Intermediate (WTI) com entrega prevista em maio, referência para o mercado norte-americano, está a afundar 3,96% para 109,39 USD o barril.

Segundo o Negócios, o ouro negro começou a sua queda durante a madrugada, depois de Pequim ter anunciado que vai confinar metade da cidade de Xangai, para realizar testes em massa da COVID-19.

A pressionar o mercado do petróleo está ainda o facto de os EUA terem anunciado que o reavivamento do acordo nuclear de 2015 entre Irão e Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Rússia e Alemanha – que poderia aliviar a oferta de ouro negro dada a capacidade de produção de Teerão – ainda vai demorar até acontecer, já que o Irão pede que Washington remova a Guarda Revolucionária Islâmica da lista de grupos terroristas.

Segundo a Bloomberg, o conflito na Ucrânia também está a dificultar as negociações de reavivamento do acordo, já que o Irão é um forte aliado da Rússia.

Por outro lado, a aliviar o mercado está o facto de os rebeldes do Iémene terem decretado uma pausa temporária no combate contra a Arábia Saudita, um dos mais destacados membros da OPEP.