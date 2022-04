Petróleo perde mais de 1%

O petróleo segue a cair mais de 1% tanto no mercado londrino como em Nova Iorque depois de dois dias em alta , ainda assim o ouro negro continua a ser negociado acima da fasquia dos 100 USD.

A invasão russa à Ucrânia é o que mais pressiona o mercado, pelo lado da oferta, enquanto a vaga de confinamentos na China, o maior importador de petróleo do mundo, é o que mais alivia, pelo lado da procura.

O Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas , está a cair 1,36% para 107,30 USD o barril, depois de subir cerca de 4% esta quarta-feira. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano perde 1,52% para 102,67 USD o barril. Desde o início da semana, o WTI já valorizou 4,6%, segundo as contas da Bloomberg.

Segundo o relatório da Agência Internacional da Energia (AIE) publicado esta quarta-feira, os países exportadores da OPEP + apenas forneceram 10% do aumento prometido de oferta permitido no mês passado.

O maior “trader” independente do mundo de petróleo, o Vitoul Group anunciou que vai deixar de comercializar petróleo e derivados de origem russa até ao final do ano, embora tanto a China como a Índia continuem a receber cargas de petróleo. As refinarias indianas estão a transformar o petróleo russo em diesel e a enviar este derivado para várias regiões do globo, incluindo a Europa, dificultando ainda mais a possibilidade da União Europeia aplicar sanções futuras contra o petróleo russo.

O mercado do petróleo vive um período especialmente volátil desde o início da guerra na Ucrânia, tendo sentido um ligeiro alívio com os confinamentos na China e a libertação de reservas estratégicas por parte dos EUA e dos aliados.