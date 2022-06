Petróleo oscila entre ganhos e perdas, de olhos postos no G7

O petróleo oscila entre ganhos e perdas, à medida que os investidores acompanham a par e passo a reunião do G7, numa altura em que o mercado teme o advento de uma recessão.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, negoceia 107,71 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte negociado em Londres de referencia as exportações angolanas ganha 0,26% para 113,41 USD por barril.

O petróleo caminha para a primeira queda mensal desde Novembro, à medida que aumenta o temor sobre a possível entrada da economia numa recessão, contraindo assim a procura pelo ouro negro.

Os investidores vão estar atentos à reunião do G7 que continua esta segunda-feira. A Bloomberg avança que as sete potências estão a negociar um teto para o preço de compra do petróleo russo, no entanto, até ao momento ainda não se chegou a um consenso.