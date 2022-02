Petróleo no vermelho com viragem de atenções para as conversas sobre acordo nuclear

O petróleo está a registar perdas na sessão desta terça-feira, num momento em que as atenções dos investidores se viram para as conversas sobre o acordo nuclear com o Irão.

Segundo o Negócios, é essa a informação avançada pelo jornal russo Kommersant, que avança que as conversações para reavivar um acordo nuclear estarão numa reta final - algo que se poderia traduzir num novo fluxo de crude vindo do Irão, aponta a agência Bloomberg.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a ceder 0,74% para 90,64 USD.

Já o brent do Mar do Norte, a referência para o mercado nacional, está a recuar 0,88%, com o barril já abaixo dos 92 USD, mais concretamente nos 91,87USD.

Mas, de acordo com Vandana Hari, fundadora da Vanda Insigths em Singapura, “um arrefecimento significativo dos preços poderá não acontecer até que haja sinais mais concretos de progressos na crise da Ucrânia ou nas conversas sobre o acordo nuclear”. “Caso ambos aconteçam ao mesmo tempo, poderemos ver um ‘sell-off’ significativo”.