Petróleo negocia no ‘verde’, com Brent a valorizar mais de 1%

O petróleo está a negociar em alta na última sessão da semana. O Brent, que serve de referência às importações nacionais, valoriza, cerca de 1% para 108,53 USD por barril, de acordo com o Investing.

A cotação do barril de petróleo Brent, para entrega em Julho, terminou na quinta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 0,18%, para os 107,51 USD.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 19 cêntimos acima dos 107,32 USD com que fechou as transacções na quarta-feira.

A subida do Brent moderou-se depois do aumento da sessão anterior, devido a um aumento acima do esperado das reservas de petróleo dos EUA.

A falta de um acordo na União Europeia sobre um embargo ao petróleo russo também contribuiu para enfraquecer a escalada dos preços.