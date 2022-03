Petróleo negoceia em alta, mas Brent está abaixo dos 110 USD

O preço do petróleo está a valorizar na sessão desta quarta-feira, mas o barril do Brent, que serve de referência para as importações angolanas, continua a negociar abaixo dos 110 USD. De acordo com o Investing, há momentos, o Brent subia 1,9% para 109,78 USD por barril.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Maio terminou na terça-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,81%, para os 110,27 USD.

Já o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,03 USD abaixo dos 112,30 com que fechou as transacções na segunda-feira.

O custo do barril baixou perante os avanços nas negociações entre Moscovo e Kiev sobre a invasão russa da Ucrânia.

Não obstante, o presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou-se cauteloso sobre estes alegados avanços e disse que ia esperar para ver se os dirigentes russos “cumpriam” as promessas.