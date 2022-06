Petróleo negoceia em alta, com manutenção da procura

Depois de ter registado perdas de mais de 7% na sexta-feira, o petróleo está a negociar em alta neste início de semana.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, sobe 0,27% para 109,86 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas valoriza 0,50% para 113,69 USD por barril.

Durante o fim de semana, a secretária norte-americana para a energia, Jennifer Granholm, avisou os condutores de que vai existir “uma continuada subida da procura” nos Estados Unidos e que é por isso esperado que os preços se mantenham.

Apesar das preocupações com a economia estarem a impactar os mercados desde a subida das taxas de juro por parte da Fed, as preocupações com a oferta vão continuar enquanto a guerra na Ucrânia continuar, adianta à Bloomberg, Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights.