Petróleo na linha d’água depois de semana volátil

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – negoceia na linha d’ água (-0,04%) para 84,47 USD por barril, movimento seguido pelo Brent do Mar do Norte, que serve de referência para as importações europeias (-0,05%), o qual é negociado nos 92,34 USD por barril.

Mais uma vez o cenário de desaceleração económica e consequente subida do dólar penalizou o ouro negro, por outro lado, a notícia de abrandamento das restrições na China contra a COVID-19 favoreceu a matéria-prima.