Petróleo interrompe perdas e valoriza. Gás flutua com escalar da guerra na Ucrânia

O petróleo está a valorizar, depois de dois dias de quedas em que os investidores estiveram a pesar uma possível diminuição do consumo, com comentários do presidente norte-americano, Joe Biden, que afirmou que uma recessão é possível nos Estados Unidos.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas, perde 0,71% para 94,96 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, recua 0,41% para 89,72 USD por barril, após ter perdido cerca de 3% nos últimos dias.

“O petróleo está a ter dificuldades, depois do FMI ter reduzido o crescimento económico, com os confinamentos na China e preocupações com a economia norte-americana”, aponta o analista Stephen Innes, da SPI Asset Management, em declarações à Bloomberg.

“Qualquer quebra em atidos de risco pode continuar a pressionar os preços do petróleo até que haja algum sinal de ter atingido o fundo”, adianta ainda.

No mercado do gás, esta matéria-prima está a negociar entre ganhos e perdas, à medida que se torna mais evidente que o escalar da guerra na Ucrânia por parte de Moscovo pode vir a deteriorar o fornecimento de gás à Europa, influenciando assim o armazenamento por parte dos países da região.

Apesar de o gás estar a fluir através do gasoduto que passa pela Ucrânia, proveniente da Rússia, qualquer interrupção nesse fornecimento poderia complicar ainda mais a vida dos países do Velho Continente.

O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, avança 0,8% para 158 euros por megawatt-hora, após ter registado uma queda de 2% nos primeiros minutos da sessão.