Petróleo ganha, mas brent permanece abaixo dos 100 USD

O petróleo está a negociar com ganhos, numa altura em que o mercado equaciona um possível aumento na procura.

O “ouro negro” negociado nos Estados Unidos, atingiu na semana passada os 90 USD por barril, com os investidores de olhos postos noutros activos, à medida que uma desaceleração económica pode vir a reduzir o uso desta matéria-prima. O WTI afundou perto de 10% na semana passada.

O Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas soma 0,85% para 95,73 USD por barril. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) acresce 0,83% para 89,75 USD por barril, ainda abaixo da linha dos 90 USD.

O crude está “em baixa, mas não fora do jogo”, é o que indicam analistas do Goldman Sachs, numa nota citada pela Bloomberg, em que reduziram o “outlook” desta matéria-prima. Os analistas prevêem ainda que “o mercado de crude permaneça num défice insustentável ao preço actual”.