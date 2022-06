Petróleo estabiliza, mas Brent continua acima dos 121 USD

O mercado petrolífero está com tendência de estabilização, esta quarta-feira, depois de ontem o “ouro negro” ter negociado em terreno negativo.

Na terça-feira, recorde-se, a cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Agosto terminou no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,92%, para os 121,20 USD.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, ganha 0,37% para 119,37 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas soma 0,37% para 121,62 USD por barril.

As novas restrições na China, devido à pandemia do novo coronavírus, e o seu impacto na procura, bem como a preocupação com a evolução da economia internacional, continuaram a pesar sobre o preço do Brent.