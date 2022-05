Petróleo escala mais de 2% à medida que número de novos casos de COVID-19 caem na China

O West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano com entrega prevista em Junho, soma 2,18% para 101,93 dólares o barril, depois de cair cerca de 9% nos últimos dois dias, de acordo com as contas da Bloomberg.

Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e com entrega prevista em Julho, sobe 2,22% para 104,73 USD por barril.

O mercado está a ser pressionado pela diminuição de casos de COVID-19 em Xangai e Pequim, o que leva os investidores a considerarem que o maior importador de petróleo do mundo pode voltar ao mercado do ouro negro pronto para comprar o habitual volume de barris, que durante esta nova onda de coronhadas diminuiu consideravelmente.

O petróleo subiu mais de 30% este ano. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita já alertaram que a capacidade extra de responder à procura está a cair, à medida que os produtores reduzem o investimento, elevando os preços do ouro negro.

Pela Europa, a Comissão Europeia está a elaborar um plano de 195 mil milhões de euros, para acabar com a dependência de combustíveis fósseis russos. Este esforço acontece numa altura em que a União Europeia luta contra o veto da Hungria que já se posicionou contra o embargo gradual do petróleo russo.