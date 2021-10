Petróleo em novas máximas plurianuais e acções asiáticas caem

As acções asiáticas caíram na quarta-feira, revertendo ganhos iniciais, após uma recuperação nocturna das acções dos EUA e da Europa, enquanto os investidores ignoravam as preocupações sobre um possível default da dívida do governo dos EUA, o petróleo parou perto de novos máximos de vários anos.

Os ganhos no petróleo são impulsionados por preocupações com o fornecimento de energia e ocorrem dois dias depois que o grupo de produtores OPEP + manteve o aumento de produção planejado, em vez de aumentá-lo ainda mais.

O petróleo dos EUA subiu para seu nível mais alto desde 2014 na quarta-feira, mas reduziu os ganhos e caiu 0,09%, para 78,87 USD o barril. O petróleo Brent perdeu 0,08%, para 82,49 USD por barril, tendo atingido o maior nível em três anos na sessão anterior.

“A perspectiva da Opep sugere reduções adicionais nos estoques globais de petróleo. Isso é um problema, dado que os estoques de petróleo já estão baixos”, escreveram analistas da CBA em uma nota.

O aumento dos preços pode ameaçar a recuperação económica global, uma vez que o crescimento da demanda global por petróleo está se acelerando à medida que as economias reabriram com o aumento das taxas de vacinação, acrescentaram.

Nos mercados de acções, o índice mais amplo do MSCI de acções da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,6%, revertendo os ganhos iniciais, enquanto o Nikkei do Japão (.N225) perdeu 0,78%.