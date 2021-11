Petróleo em alta com investidores a digerir decisão da OPEP+

O petróleo está em alta, depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (o chamado grupo OPEP+) terem decidido manter o ritmo de produção do crude, apesar da pressão da comunidade internacional para um aumento da produção.



A reagir a isso, o Brent do Mar do Norte, que é negociado em Londres e serve de referência ao mercado angolano, está a somar 0,17%, com o barril a negociar nos 80,68 USD. Já o West Texas Intermediate (WTI) avança 0,56% em Nova Iorque, com o barril a negociar nos 79,25 dólares.



Na reunião de quinta-feira, os membros da OPEP+ decidiram manter o plano, definido em Julho, de aumentar em 400 mil barris por dia, todos os meses, até ao final do ano e nos primeiros meses de 2022. A decisão surge numa altura em que a procura tem estado a superar largamente a oferta do mercado.