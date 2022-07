Petróleo e gás registam ganhos

O petróleo está a negociar com ganhos ligeiros e acima dos 100 dólares por barril, depois de esta segunda-feira ter registado o maior avanço diário desde Maio, à medida que se agravam as preocupações com a escassez desta matéria-prima.

Este mercado tem registado uma negociação volátil nas últimas duas semanas numa altura em que estão a ser avaliados receios de uma recessão que podem diminuir a procura pelo ”ouro negro”.

Por outro lado, os investidores estão também a avaliar a possibilidade de aprovação de um plano por parte dos Estados Unidos com a intenção de colocar um limite no preço de crude proveniente da Rússia, com o objectivo de diminuir o financiamento de Moscovo.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, ganha uns ligeiros 0,08%, para 106,35 USD por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, valoriza 0,31% para 102,92 USD por barril.

Já o gás, negociado em Amesterdão, e referência para as importações europeias, está a avançar pelo segundo dia consecutivo e soma 0,35% para 159,750 euros por megawatt-hora. Isto depois de ontem a russa Gazprom ter aparentemente invocado “força maior” para parar de fornecer gás à Europa, através do gasoduto Nord Stream.