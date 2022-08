Petróleo e gás natural seguem a perder

O petróleo segue a perder esta segunda-feira, após dados divulgados na China terem mostrado uma queda na produção industrial em Julho, agravando as preocupações em relação a um abrandamento na procura.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA e com entrega prevista em Setembro, perde 1,09% para 97,55 USD por barril.

Já o Brent do Mar do Norte, “benchmark” de referência as exportações de Angola e com entrega prevista também em Setembro, caiu 0,42% para 103,53 USD por barril.

A negociação do “ouro negro” nos últimos meses tem sido marcada pela volatilidade, uma vez que as preocupações quanto a um abrandamento da economia prejudicam a procura pelas “commodities”.

Vivek Dhar, analista de Commodities do Commonwealth Bank, afirmou, em declarações à Bloomberg, que a queda do índice PMI sobre a actividade industrial da China foi a provável causa da queda no preço do petróleo. “A situação na China vai reacender as preocupações de que o consumo global de ‘commodities’ vai continuar a enfraquecer”, apontou.

Já o gás natural desvaloriza 3,38% para 7,95 dólares. Os preços do gás natural são hoje quatro vezes mais altos do que há um ano.