Petróleo e gás a caminho da quarta semana de perdas

O petróleo está a caminho de fechar a quarta semana de perdas. A política monetária “falcão” definida e reforçada por vários bancos centrais em todo o mundo levou a receios sobre a possibilidade de uma redução da procura por energia, provocada pela contracção económica.

O West Texas Intermediate, referência para os EUA cai 0,50% para 83,07 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, perdeu 0,51% para os 90 USD por barril.

Entre os vários bancos centrais que aumentaram as taxas de juro esta semana destaca-se a Reserva Federal norte-americana, que deu sinais de que irá continuar a conduzir uma política restritiva para controlar a inflação, ainda que tal signifique uma recessão.

Assim, o petróleo continua a caminho de registar a primeira perda trimestral em mais de dois anos já que o receio sobre o abrandamento económico incorpora o medo de uma redução da procura por crude. O “rally” do dólar também não tem ajudado o ouro negro que se torna mais caro para investidores que negoceiam com outras moedas.

No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) que serve de referência para o mercado europeu desliza 2,4% para 183 euros por megawatt-hora. O TTF caminha para a quarta perda semanal, tendo registado no acumulado dos últimos sete dias uma queda de 2,6%.