Petróleo desvaloriza para 91 USD

O petróleo está a desvalorizar, numa altura em que aumenta a especulação de que a procura a nível global vai diminuir.

Ao mesmo tempo, os investidores avaliam mais detalhes sobre o tecto ao preço do petróleo proveniente da Rússia, que os Estados Unidos tentam colocar em marcha. De acordo com um documento do Tesouro, tornado público na passada sexta-feira, a medida deverá entrar em vigor em Dezembro

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para Angola, segue a perder 1,04% para 91,87 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, cai 1,24% para 85,71 USD por barril.

“Agora parece que a potencial diminuição da procura está a ganhar protagonismo, com o receio de uma recessão e prolongadas restrições na China”, revela Sean Lim, analista do RHB, à Bloomberg.

No sector do gás, os futuros também estão a negociar em baixa, com o mercado a aguardar mais detalhes por parte da União Europeia de um novo plano para combater a crise energética no bloco.

Os 27 Estados-membros estão ainda divididos sobre que medidas podem ser tomadas para colocar um tecto no preço do gás. Esta ideia foi uma das discutidas no conselho dos ministros de Energia na sexta-feira passada.

Em reacção, os futuros a um mês negociados em Amesterdão (TTF) referência para o mercado europeu tombam 5,5% para 195,7 euros por megawatt-hora.