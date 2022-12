Petróleo desvaloriza mas com ganho semanal em vista

O petróleo está a desvalorizar ligeiramente, mas ainda assim a caminho do maior ganho semanal em dois meses, a beneficiar das regras de combate à COVID-19 na China, bem como o dólar mais fraco.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, recua 0,27% para 81 USD por barril, ao passo que o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,09% para 86,8 USD por barril.

Os ganhos do petróleo nos últimos dias têm sido justificados em larga medida pela aproximação de um consenso na União Europeia relativamente ao tecto a ser aplicado ao petróleo russo. De acordo com o que noticiou a Reuters, esta quinta-feira esse valor deverá ser definido nos 60 USD por barril.