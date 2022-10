Petróleo desvaloriza e preços do gás sobem ligeiramente

O petróleo segue a desvalorizar, numa altura em que os investidores procuram activos de menor risco perante a perspectiva de um abrandamento da economia global.

O West Texas Intermediate (WTI) negociado em Nova Iorque, desvaloriza 1,26% para 87,96 USD por barril, mantendo-se a negociar abaixo dos 88 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para exportações angolanas cede 0,98% para 96,01 USD por barril.

As previsões de crescimento da China estão a diminuir, com os investidores a acreditar que Pequim demorará a deixar de lado a sua política de "zero casos" COVID-19. Ao mesmo tempo, o aumento das taxas de juro por parte do Fed já dá sinais de estar a interferir na procura.

"O mercado do petróleo tem beneficiado de um dólar mais fraco e da esperança de uma forte recuperação da economia chinesa. Mas agora o foco está a mudar para os riscos de uma recessão, que estão a diminuir as previsões da procura de crude para o resto do ano", afirmou Ed Moys, analista sénior na Oanda Corp.

Já o gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, sobe 3,36% para 111 USD por megawatt-hora. Apesar da subida, os preços do gás natural na Europa caminham para a quarta semana consecutiva de perdas, à medida que as temperaturas mais elevadas do que o suposto adiam o início da necessidade de aquecimento.