Petróleo desvaloriza e já está abaixo dos 100 USD por barril

O preço do petróleo está a descer mais de 8% na sessão desta terça-feira, com o barril do Brent a cotar já abaixo dos 100 USD por barril, depois dos máximos registados na semana passada.

De acordo com o Investing, há momentos, o Brent que serve de referência para as exportações angolanas desvalorizava mais de 8% para 98,34 USD o barril, já abaixo do patamar dos 100 USD.

Isto, depois de a cotação do “ouro negro” para entrega em maio ter terminado na segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 6,61%, para os 105,14 USD.

A cotação do barril de Brent atingiu os 139,13 USD por barril no dia 07 do corrente mês, como reação do mercado à perspectiva de que os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia proibam as importações de petróleo russo, o valor mais elevado desde 2008.

O máximo histórico a que negociou alguma vez o Brent está fixado nos 147,50 USD tocados a 30 de Setembro de 2008.

A invasão russa da Ucrânia desencadeou um aumento acentuado do preço do petróleo bruto, que, após o aumento de hoje, se aproxima do seu máximo histórico, acima dos 146 USD, atingido no início de Julho de 2008.

Segundo a Lusa, a evolução do preço está a ser associada às negociações entre ucranianos e russos, bem como ao confinamento imposto pelo governo chinês à cidade de Shenzhen, com 17 milhões de habitantes, devido a mais um surto do novo coronavírus.

Na segunda-feira, os representantes ucranianos e russos tiveram “negociações difíceis”, declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A quarta sessão de negociações vai decorrer na terça-feira.

Estas discussões “suscitam otimismo”, afirmou Walid Koudmani, analista na XTB, mas a acalmia pode ser de curta duração, uma vez que as cotações podem voltar a ter um crescimento acentuado se ocorrer “um qualquer acontecimento relevante”.