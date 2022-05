Petróleo continua movimento de alívio

O petróleo continua a desvalorizar, aliviado pelos confinamentos contra a Covid-19 na China, ainda que ligeiramente pressionado pela procura por produtos refinados.

O West Texas Intermediate (WTI) referência para o mercado norte-americano segue a cair 0,90% para 104,22 USD por barril.

Já o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, desvaloriza 0,96% para 106,55 USD por barril.

O mercado do petróleo foi dominado por um período agitado desde que começou a invasão russa à Ucrânia no final de Fevereiro.

No início desta semana, os preços começaram a aliviar com a imposição de mais medidas restritivas contra a Covid-19 em Pequim e Xangai. Na Europa, a Bloomberg indica que o embargo ao petróleo russo poderá ser imposto até ao final do ano.