Petróleo continua a subir na véspera da reunião da OPEP

Os preços do petróleo iniciaram a manhã com ganhos modestos esta quarta-feira, mas sobem agora mais de 1%, enquanto o mercado tenta perceber se mais cortes na produção serão suficientes para fazer frente ao impacto do novo coronavírus. A cotação do barril de Brent está a subir 1,25%, para 52,51 dólares, enquanto a cotação do crude WTI avança 1,44%, para 47,85 dólares por barril.

O comité técnico da OPEP+, composto por delegações de 23 países, pretende compensar à queda na procura do “ouro negro” causada pelo Covid-19 e ontem surgiram notícias de que, após um encontro na capital austríaca, os aliados haviam recomendado uma redução de até 1 milhão de barris por dia (bpd, na sigla anglo-saxónica) ainda este ano. Na reunião anterior, que se realizou em fevereiro, a meta era de um corte na produção de 600 mil bpd.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne-se esta quinta-feira e sexta-feira em Viena e, para os analistas do banco espanhol Bankinter, caso esta redução seja oficializada – e se junte ao corte de 1,7 milhões bpd que está em vigor desde janeiro – “será uma notícia positiva”.

Já o Goldman Sachs baixou a previsão de preço do Brent para 45 dólares por barril em abril, mas espera que recupere gradualmente para os 60 dólares por barril até o final de 2020. O banco norte-americano considera que, embora um potencial corte de produção por parte da OPEP “ajude a normalizar a procura e os inventários de petróleo no final deste ano, não pode impedir a grande acumulação de stock de petróleo que já começou”.

Nos Estados Unidos, serão divulgados os inventários de petróleo semanais às 15h30 (hora de Lisboa).

“Segundo o director da Organização Mundial de Saúde, a taxa de mortalidade por coronavírus é de 3,4% (com base nos casos reportados), número superior ao inicialmente indicado. Depois da recente propagação do coronavírus fora da China, o governo japonês pondera a hipótese de adiar alguns meses a data de início dos Jogos Olímpicos”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.