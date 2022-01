Petróleo com ganhos acima de 1% com reunião da OPEP+ à vista

O petróleo está a registar ganhos acima de 1% nesta altura, a apoiar esta subida do "ouro negro" está o recuo do fornecimento da Líbia e também a antecipação ligada à reunião da OPEP+ desta semana, de onde sairá uma decisão sobre a produção em Fevereiro, avançou o Jornal de Negócios.



De acordo com um inquérito feito pela Bloomberg, a OPEP+ deverá aumentar a produção para o próximo mês.



Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI) está a avançar 1,14%, com o barril ainda nos 76 USD. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Angola, está a valorizar 1,23%, com o barril a negociar nos 78,74 USD.



Relativamente à reunião da OPEP+, alguns analistas apontam para uma decisão já conhecida, em que "as notícias e dados sobre a ómicron vão continuar a ter uma grande influência no sentimento do petróleo", diz Vandana Hari, da Vanda Insights em Singapura, em declarações à Bloomberg.

"Vamos provavelmente ver alguma "caça" a bons preços esta segunda-feira após o ímpeto para vender no final da semana passada".