Petróleo chega aos 84 USD

O barril de petróleo Brent foi negociado esta segunda-feira (11), na bolsa de Londres, ao valor de 84,59 USD, representando uma valorização de cerca de 2,0% quando comparado aos 82,39 do fecho da semana e os 82,59 USD de preço da abertura.

Segundo a Reuters, citada pelo Investing.com, os preços do petróleo subiram cerca de 2,0%, enquanto uma crise de energia atingia as principais economias globais em meio a uma recuperação na actividade económica e restrição no fornecimento de grandes produtores.

O Brent, referência às exportações angolanas, estava em alta de 1,45 USD ou 1,8%, para 83,84 USD por barril ao meio-dia, o que era já a maior alta desde Outubro de 2018.

Por sua vez, o petróleo dos EUA (WTI) subiu 1,71 USD, ou 2,2%, para 81,06 USD, para o seu maior valor desde o final de 2014.

"Os preços do petróleo devem continuar a subir no curto prazo”, disse o analista do Commerzbank, Carsten Fritsch.

As cotações aumentaram à medida que mais populações vacinadas são retiradas dos "lockdowns” contra a COVID-19, apoiando uma retoma da actividade económica. O Brent mostra avanços ao longo de cinco semanas e o petróleo bruto dos EUA por sete.