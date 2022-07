Petróleo caminha para terceira queda semanal

O petróleo está a negociar em terreno negativo, a caminho da terceira queda semanal, a maior sequência consecutiva de perdas este ano.

O barril negociado tanto em Londres como em Nova Iorque caiu cerca de 8% em Junho, à medida que aumentam os receios dos investidores em relação a uma potencial desaceleração económica global.

A pesar na negociação do crude está uma junção de factores como a guerra na Ucrânia, interrupções no fornecimento e o aumento da procura.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, segue a cair 0,40% para 108,59 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, cede 0,58% para 105,15 USD por barril.