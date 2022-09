Petróleo caminha para terceira perda semanal

O petróleo segue a valorizar ligeiramente, mas ainda assim caminha para a terceira semana de perdas, numa altura em que uma desaceleração da economia levanta preocupações quanto à procura pelo ouro negro. Além disso, um dólar mais robusto tornou a compra desta matéria-prima mais cara para grande parte dos investidores, uma vez que é negociada na nota verde.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas, segue a valorizar 0,59% para 91,38 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,51% para 85,53 USD por barril. Apesar de estar a negociar acima dos 85 dólares por barril, o WTI continua a caminho de fechar a semana com uma queda de 1%. A ameaçar a redução de consumo do petróleo estão as perspetivas de uma política monetária mais dura, os riscos de recessão na Europa devido à crise energética que se vive na região e a política de zero casos covid-19 na China.

No que diz respeito ao gás natural, os preços recuaram esta sexta-feira, numa altura em que a União Europeia procura consenso quanto ao pacote de medidas anunciado para travar a maior crise de energia vista em décadas