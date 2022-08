Petróleo caminha para ganho semanal

O petróleo caminha para um ganho semanal, perante as previsões de um menor fornecimento da matéria-prima. As atenções dos investidores estão centradas no discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole, reunião que anualmente junta os líderes dos bancos centrais.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, sobe 1,09% para 93,53 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte negociado em Londres valoriza 1,04%, estando a negociar nos 100,37 USD por barril.

Desde Junho, o valor do petróleo reduziu em quase um quarto, devido a preocupações crescentes de um abrandamento económico. Contudo, parece ter estabilizado na linha dos 90 USD por barril este mês.

O discurso do presidente da autoridade monetária norte-americana deverá oferecer pistas sobre o caminho a seguir para combater a inflação, numa altura em que vão surgindo informações contraditórias sobre os próximos passos da Fed. Sendo que a continuação das subidas é praticamente certa, resta saber a que ritmo estas serão executadas.