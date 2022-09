Petróleo cai mais de 1% para 91 USD

Os preços do petróleo estão a recuar mais de 1% esta quarta-feira, tendo chegado a atingir um mínimo anterior à invasão russa à Ucrânia. As restrições devido à Covid-19 na China, principal importador de petróleo, e as expectativas de mais aumentos nas taxas de juros estimularam preocupações de uma recessão económica global e menor procura por combustível.

Os futuros de Brent, que servem de referência para as exportações angolanas, caem 1,41%, para 91,5 USD por barril, depois de terem recuado 3% na sessão anterior. O contrato chegou mesmo a atingir um mínimo da sessão de 91,35 USD, valor mais baixo desde 18 de Fevereiro.

Já os futuros de crude do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA perdem 1,6%. O benchmark norte-americano caiu para um mínimo da sessão de 85,17 USD, o menor desde 26 de Janeiro.

Como já tinha acontecido noutras alturas, a política agressiva da China face à pandemia, que impõe confinamentos nas cidades perante surtos da Covid-19, preocupa os investidores devido ao impacto das medidas na procura por combustível.

Além disso, um dólar norte-americano forte, aumentos agressivos das taxas, um aumento nos rendimentos dos títulos e uma desaceleração no crescimento da China são factores que pressionam os preços do petróleo, disse Tina Teng, analista da CMC Markets, citada pela Reuters.