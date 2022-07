Petróleo cai com inventários de crude nos EUA acima do esperado

O petróleo está a negociar em queda, após três dias em terreno positivo, depois de esta terça-feira terem surgido dados que apontam para um aumento dos inventários de crude norte-americanos e para a queda do dólar.

Os inventários registaram um aumento de quase 2 milhões de barris na última semana, de acordo com estimativas da Administração de Informação em Energia, acima do esperado.

O Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, perde 1,11%, para 106,16 USD por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, cai 1,34% para 102,82 dólares por barril.