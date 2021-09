Petróleo Brent com novo record desde Outubro 2018

Os contratos futuros de petróleo Brent saltaram para 79,7 por barril USD nesta segunda-feira, um nível não visto desde Outubro de 2018, à medida que os suprimentos continuam apertando em várias regiões, avançou a trading economics.

No Reino Unido, a escassez de caminhoneiros aliada à compra de pânico levou a uma escassez generalizada de combustível em muitos postos de gasolina, um fenômeno que começou a impactar diferentes sectores da economia.

Ao mesmo tempo, as operações em plataformas de petróleo americanas no Golf dos EUA ainda ficaram para trás dos níveis pré-furacão e os estoques de estoque de petróleo bruto da EIA diminuíram para uma baixa de 3 anos de 414 milhões de barris na semana passada.

Por seu turno, os contratos futuros de petróleo WTI saltaram 2% para acima de 75,5 USD o barril na segunda-feira, a 5ª sessão consecutiva de ganhos e o maior nível desde 6 de Julho, em meio a preocupações com a oferta e perspectivas de maior demanda.

Interrupções na produção da Costa do Golfo dos EUA após o furacão Ida e outras tempestades levaram a acentuados aumentos nos estoques dos EUA e do mundo.

Dados do EIA mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 3,5 milhões de barris para 414 milhões na semana passada, o menor desde Outubro de 2018.

Enquanto isso, espera-se que a demanda seja escolhida à medida que as restrições do coronavírus diminuam. Além disso, as expectativas de um impacto crescente do aumento dos preços do gás também estão empurrando os preços do petróleo para cima, uma vez que os estoques do combustível de aquecimento são baixos, especialmente na Europa.