Petróleo avança com queda dos stocks nos Estados Unidos da América (EUA) para mínimos de Janeiro de 2020

O West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, para entrega em Setembro sobe 0,53% para 72,03 USD por barril.

Já o contrato de setembro do Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, soma 0,09% para 74,55 USD.

A Agência norte-americana de Informação sobre Energia anunciou esta quarta-feira que as reservas de crude caíram em 4,089 milhões de barris na semana passada, para 435,6 milhões, o nível mais baixo desde Janeiro de 2020.S

O foco está assim de novo no equilíbrio apertado entre oferta e procura, uma vez que o crescimento consumo aponta para uma oferta deficitária neste semestre.

As preocupações em torno do aumento de infecções por COVD-19 ficaram, deste modo, em segundo plano nesta quarta-feira.