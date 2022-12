Petróleo avança com fuga em oleoduto nos EUA

O petróleo está a valorizar, numa altura em que o oleoduto Keystone, que escoa mais de 600 000 barris por dia do Canadá para os Estados Unidos, foi temporariamente interrompido devido a uma fuga a maior em território norte-americano numa década.

De acordo com um comunicado deste domingo, a reabertura da infraestrutura ainda não tem data prevista.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, soma 0,46% para 76,45 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, avança 0,7% para 71,52 USD por barril.