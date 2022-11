Petróleo atinge valor mais baixo desde Dezembro de 2021

O petróleo está a negociar no valor mais baixo desde Dezembro de 2021, à medida que aumenta a intensidade dos protestos contra as restrições relativas à política de Covid zero na China maior importador do crude do mundo.

A situação está a piorar as perspectivas de consumo desta matéria-prima, incluindo com expectativas de que o governo chinês possa apertar ainda mais regras de confinamento, com os casos de Covid a subirem novamente.

O West Texas Intermediate (WTI) negociado em Nova Iorque perde 2,67% para 74,24 usd por barril, após três semanas de quedas, enquanto o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, recua 2,82% para 81,27 usd por barril.

“O sentimento no mercado do petróleo permanece negativo, e com os desenvolvimentos ao longo do fim de semana na China, não deve melhorar”, disse o analista Warren Patterson, do Banco ING, à Bloomberg.