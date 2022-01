Petróleo atinge nível mais alto em sete anos

O petróleo está a registar mais uma sessão de ganhos, alavancada pelos sinais de que a procura continua a existir nas regiões de principal consumo. Prova disso é o facto de o brent já ter esta manhã ultrapassado os 88,13 USD por barril em Londres, um valor que não era visto desde outubro de 2014.

Segundo o Jornal de Negócios, nesta manhã, o brent do Mar do Norte, que serve de referência ao mercado angolano, está uns furos abaixo dessa marca, nos 87,45 USD. O brent regista, assim, uma subida de 1,12%.

Já o West Texas Intermediate (WTI), que é negociado em Nova Iorque, segue também em alta, a valorizar 1,54% para 85,11 USD por barril.

O arranque do petróleo este ano confere, até agora, uma escalada de 13% no caso do WTI e de 12% no caso do brent.

Com este cenário, o Goldman Sachs já elevou as previsões para o preço do brent em 2022 e 2023 e prevê agora que o barril possa chegar aos 100 dólares no terceiro trimestre do ano.